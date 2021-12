Allianz-Aktie gesucht: Allianz verspricht Aktionären Dividendenwachstum - Profitables Wachstum angepeilt

Da der Konzern zudem höhere Margen im operativen Geschäft erzielen und Aktien zurückkaufen will, soll der Gewinn je Anteil stärker als der Umsatz zulegen, wie der Konzern am Freitag in München mitteilte. Die Allianz kündigte zudem weiter steigende Dividenden an. Der in Aussicht gestellte Umsatz und die erwarteten Gewinnzuwächse sowie das Plus bei den Dividenden liegen im Rahmen der Analystenerwartungen.

Der Umsatz soll bis 2024 auf mehr als 160 Milliarden Euro ansteigen. Das wäre ein Plus von drei bis vier Prozent jährlich. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einem Erlös zwischen 140 und 145 Milliarden Euro. Damit legte der Umsatz zwischen 2018 und 2021 im Schnitt um rund drei Prozent zu und deutlich stärker als in den Vorjahren. Der Gewinn je Aktie soll dabei zwischen fünf und sieben Prozent jährlich auf rund 25 Euro im Jahr 2024 steigen - und damit in etwa so hoch wie zuletzt, zumindest wenn man die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausklammert.

Der operative Gewinn soll in den kommenden Jahren im Schnitt um vier Prozent auf mehr als 14,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 zulegen. Das operative Ergebnis im Geschäft mit Sach- und Unfallversicherungen - dem wichtigsten Gewinnbringer des Konzerns - soll dabei im Schnitt um sechs Prozent auf 6,6 Milliarden Euro klettern. In der Lebens- und Krankenversicherungssparte wird ein Anstieg des operativen Gewinns im Schnitt von drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro erwartet. Und auch in der Vermögensverwaltung wird ein höheres operatives Ergebnis erwartet - und zwar im Schnitt um fünf Prozent auf 3,7 Milliarden Euro.

Bereits am Donnerstagabend hatte die Allianz angekündigt, die Dividende in den kommenden Jahren immer um mindestens fünf Prozent anheben zu wollen. Zudem will der Konzern weitere Aktien zurückkaufen, wenn überschüssiges Kapital vorhanden ist. So wird der Gewinn je Aktie gesteigert. Durch den am Freitag angekündigten Verkauf von Risiken im US-Lebensversicherungsgeschäft setzt die Allianz schon einmal 3,6 Milliarden Euro frei.

Nach einer Dividende von 9,60 Euro je Aktie für 2019 und 2020 dürfen sich die Aktionäre also auf mindestens 10,08 Euro für das laufende Geschäftsjahr freuen. Von Bloomberg befragte Analysten gehen derzeit aber ohnehin von einem höheren Wert aus - nämlich 10,50 Euro. Die Allianz hat ihre Dividende zwischen 2013 und 2019 jährlich gesteigert, teilweise im prozentual zweistelligen Bereich. Für das Corona-Jahr 2020 wurde die Ausschüttung stabil gehalten.

Derweil ändert sich die Bemessungsgrundlage für die Ausschüttung etwas: Sie beträgt weiter 50 Prozent des auf die Anteilseigner entfallenden Gewinns, fortan aber bereinigt um außergewöhnliche und volatile Elemente. Die Dividendenpolitik stehe zudem unter der Bedingung einer nachhaltigen Solvency-II-Kapital-Quote von künftig nur noch mehr als 150 Prozent, ohne Berücksichtigung von Übergangsmaßnahmen.

Bisher hatte die Allianz die Dividendenpolitik an eine höhere Kapitalquote gekoppelt. Der finanziell gut ausgestattete Konzern hat damit künftig mehr Spielraum für steigende Dividenden, auch wenn die Kapitalquote mal niedriger als der angepeilte Wert ausfällt. Die Allianz rechnet bei dieser Größe, mit der die Kapitalkraft eines Versicherers gemessen wird, in den kommenden Jahren mit einem Wert von mehr als 180 Prozent.

Allianz-Aktie wegen Dividendenfahrplan und Mittelfristzielen gefragt

Die Papiere der Allianz gehören am Freitag zu den Favoriten im DAX. Aussagen zum Kapitalmarkttag kamen bei den Anlegern gut an, darunter ein Fahrplan für die Dividende und neue mittelfristige Ziele bis 2024. Zeitweise legen Allianz-Titel auf XETRA um 1,37 Prozent auf 200,00 Euro zu. Zeitweise standen sie nach etwa einer Woche wieder über der 200-Euro-Marke. Die 21-Tage-Linie bei 201,66 Euro blieb aber eine Hürde.

Am Vorabend hatte die Allianz bereits einen Dividendenfahrplan bekannt gegeben, der Händlern zufolge bei den Anlegern gut ankam. Der Versicherer strebt für dieses und die kommenden Jahre eine Steigerung der Ausschüttung um jährlich mindestens fünf Prozent an. Nach einer Dividende von zuletzt 9,60 Euro je Aktie dürfen sich die Anteilseigner nun also auf mindestens gut 10 Euro freuen. Einem Börsianer zufolge erfüllte der Konzern damit die Markterwartungen.

Am Morgen kamen weitere positive Nachrichten hinzu. So kündigte der Konzern an, dass Kapital freigesetzt wurde durch einen Rückversicherungsvertrag, mit dem Lebensversicherungsrisiken im US-Geschäft weitergereicht werden. Außerdem wurden Gewinn-, Umsatz- und Renditeziele bis 2024 formuliert. Analyst Philip Kett von Jefferies Research lobte in einer ersten Reaktion neben der Dividendenpolitik auch die Wachstumsambitionen und den US-Vertrag.

Die Allianz peilt bis 2024 einen Umsatz von mehr als 160 Milliarden Euro an, der Gewinn je Aktie soll dabei zwischen fünf und sieben Prozent jährlich steigen. Außerdem beabsichtigt der Versicherer in dieser Zeit eine weiter eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent und eine Solvency-II-Kapitalquote von mehr als 180 Prozent. "Die neuen Finanzziele sind auf den ersten Blick relativ ambitioniert", urteilte der DZ-Experte Thorsten Wenzel in einem ersten Kommentar.

Wenzel beleuchtete auch die Dividende nochmals genauer, da die Allianz an der Bemessungsgrundlage feilte. Die Ausschüttung soll weiter 50 Prozent des auf die Anteilseigner entfallenden Gewinns betragen. Dieser soll aber um außergewöhnliche und stark schwankende Elemente bereinigt werden. "Die neue Dividendenpolitik scheint darauf abzuzielen, die Investoren trotz der zu erwartenden hohen Schadenersatzforderungen und Strafzahlungen in Zusammenhang mit von AGI gemanagten Structured Alpha Fonds positiv zu stimmen", so seine These.

Die Allianz-Aktie setzte mit dem Kursanstieg ihre Erholung der vergangenen Tage fort, nachdem sie bis Dienstag mit dem Gesamtmarkt unter der Angst vor der Coronavirus-Variante Omikron gelitten hatten. Der Fall bis knapp unter die 190-Euro-Marke bedeutete zuletzt ein Tief seit Mitte September. Davon hat sich der Kurs wieder um mehr als fünf Prozent erholt. Im Jahresverlauf bewegt sich die Aktie nun auf mehr oder weniger neutralem Niveau: Das Jahr 2020 hatte sie in der Nähe der 200-Euro-Marke beendet.

