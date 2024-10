Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Freitagvormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Stellantis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 11,85 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 11,85 EUR. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 11,85 EUR. Bei 11,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.101 Stellantis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 27,33 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 130,59 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,77 EUR am 03.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,55 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,17 EUR für die Stellantis-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 25.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,23 EUR je Stellantis-Aktie.

