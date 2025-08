Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Die börsennotierte Mutares-Beteiligung Steyr Motors verkündet nach einem Rekordauftragsbestand nun auch den Eintritt in die lukrativen Rüstungsmärkte von Polen und der baltischen Staaten.

Der erfreuliche Newsflow bei Steyr Motors hält an. Nachdem kürzlich erst im Rahmen der Halbjahreszahlen ein neuer Höchststand beim Auftragsbestand von über 300 Mio. Euro vermeldet wurde, hat der Spezialist für Panzer- und Marinemotoren nun auch den Eintritt in den lukrativen polnischen Markt verkündet. Dazu wurde mit der polnischen Taurus Sea Power, einem etablierten Distributor für Marinemotoren, ein exklusiver und langfristiger Rahmenvertrag abgeschlossen, der die Bereiche Vertrieb, Ersatzteile und Service für die Marinemotoren von Steyr umfasst. Der Vertrag ist auch deshalb so bedeutsam, weil er den Österreichern den Zugang zu den baltischen Schlüsselmärkten Lettland, Estland und Litauen erschließt, die allesamt ihre Rüstungsausgaben derzeit massiv aufstocken.

