Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag massiv unter Druck

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 47,60 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,7 Prozent auf 47,60 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.456 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2025 aus.

