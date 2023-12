STOXX-Handel: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus

STOXX 50 im Blick

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel

Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 4.093,24 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent höher bei 4.082,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 4.080,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.082,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.098,15 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,440 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 29.11.2023, den Stand von 3.950,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2023, stand der STOXX 50 bei 3.919,86 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 29.12.2022, bei 3.700,83 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 11,06 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4.125,65 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.658,90 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 0,85 Prozent auf 169,92 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 37,30 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,75 EUR), HSBC (+ 0,62 Prozent auf 6,36 GBP) und BAT (+ 0,57 Prozent auf 22,96 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil GSK (-0,75 Prozent auf 14,50 GBP), Reckitt Benckiser (-0,48 Prozent auf 54,20 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,45 Prozent auf 375,10 EUR), Unilever (-0,33 Prozent auf 38,00 GBP) und Rio Tinto (-0,31 Prozent auf 58,42 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 6.437.962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 414,096 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,85 zu Buche schlagen. Mit 10,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net