Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 52,65 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 52,65 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 351.273 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 64,87 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 18,84 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,39 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,90 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 62,68 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 33,22 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.07.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,42 EUR fest.

