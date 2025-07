Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 52,18 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 52,18 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105.539 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 23.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,87 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 24,32 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,61 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,90 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,68 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,87 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 6,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

