Nordex-Aktie fester: Nordex kooperiert mit Rotorblatthersteller TPI in Mexiko

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft werde die Nordex Group den Betrieb ihrer Rotorblattproduktion im mexikanischen Matamoros ab Juli für einen Zeitraum von drei Jahren auf TPI übertragen, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund der Vereinbarung, die eine Option zur Verlängerung enthält, sei die anhaltende Marktdynamik und ein starker Auftragseingang.

"Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser profitables Wachstum in den nächsten Jahren abzusichern und weitere Marktchancen zu erschließen, indem wir schnelle Lieferungen und eine hohe Lieferzuverlässigkeit insbesondere für unsere US-Kunden sichern", sagte Nordex-Chef Luis Blanco. "Zudem gibt sie uns die Möglichkeit, unsere Ressourcen auf unsere anderen weltweiten strategischen Produktionsanlaufaktivitäten zu konzentrieren."

Die beiden Unternehmen arbeiten den Angaben zufolge seit Jahren eng zusammen: Seit 2013 bezieht Nordex ihre Rotorblätter von TPI in der Türkei, in China bis 2020 und seit 2021 von TPI in Indien.

