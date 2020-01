Neue Rekordsumme? So viel gibt Netflix für Eigenproduktionen wie 'The Witcher', 'Stranger Things' & Co. aus

• Eigenproduktionen für 17,3 Milliarden US-Dollar• mehrere Gewinner der Streaming-Wars• Netflix gibt deutlich mehr Geld für Originals aus als Konkurrenz

Filme und Serien zu streamen liegt im Trend. Statt lineares Fernsehen, schauen die meisten heutzutage online. Was Nutzer zu einem bestimmten Streaming-Dienst zieht, sind die verfügbaren Inhalte. Auch eigenproduzierte Filme und Serien stehen hoch im Kurs. Netflix wird auch in diesem Jahr eine Milliardensumme für seine Originals ausgeben, glaubt ein Experte.

17,3 Milliarden für Netflix Originals

Dan Salmon, Analyst von BMO Capital Markets, geht davon aus, dass Netflix 2020 17,3 Milliarden US-Dollar für seine Eigenproduktionen ausgeben wird. Zum Vergleich: 2019 hat der Streaming-Gigant etwas mehr als 15 Milliarden US-Dollar in seinen Original Content gesteckt. Zu den derzeit beliebtesten Netflix-Eigenproduktionen zählen wohl Serien wie "Haus des Geldes", bei der Fans die nächste Staffel mit Spannung erwarten, "The Witcher" oder "You - Du wirst mich lieben".

Salmon glaubt, dass sich Netflix auch in Zukunft weiter auf die Eigenproduktionen fokussieren wird. 2026 könnte der Streaming-Riese laut dem Analysten dann gut 26 Milliarden US-Dollar für seine selbst produzierten Inhalte ausgeben. Zuletzt vermeldete der Streaming-Riese 158 Millionen Abonnenten weltweit für das dritte Quartal 2019. Nach US-amerikanischem Börsenschluss werden heute (21. Januar) die Quartalszahlen für das Schlussquartal des letzten Jahres erwartet.

Mehrere Gewinner auf dem globalen Streaming-Markt erwartet

Die Mär von den Streaming-Wars hält Analyst Salmon übrigens für übertrieben. Er geht davon aus, dass es mehrere Gewinner im globalen Streaming geben wird. Die verschiedenen Anbieter wie Netflix, Amazon, Apple und Disney könnten damit koexistieren.

Allerdings platziert er Netflix mit der Schätzung der Ausgaben für Eigenproduktionen in diesem Bereich ganz vorne. So will Disney für Eigenproduktionen des Streamingdienstes Disney+ 2020 rund eine Milliarde US-Dollar ausgeben. AT&Ts Warner Media möchte gut zwei Milliarden US-Dollar in den Streamingdienst HBO Max stecken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix