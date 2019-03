Google-Tochter YouTube stellt zwei bekannte Original-Serien ein und positioniert sich neu

Die Google-Tochter YouTube hatte Ambitionen, sich im Kampf der Streaming-Giganten zu rüsten. So machte es zumindest in der Vergangenheit den Anschein. Mit Eigenproduktionen, sogenannten Originalen, schien der Versuch da zu sein, zur echten Konkurrenz für bekannte Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime zu werden. Am Wochenende sorgte dann ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg für Aufsehen: Das zum Alphabet -Konzern gehörende Unternehmen wolle sich angeblich komplett aus dem Streaming-Geschäft mit eigens produzierten Inhalten zurückziehen. Google hat den Bericht mittlerweile weitestgehend dementiert, aber auch zugegeben, dass für YouTube ein Kurswechsel ansteht.

Originale weiter in Planung

Was Google aus dem Bloomberg-Bericht bestätigte: Die zwei bekannten Youtube-Original-Serien "Origin" und "Overthinking with Kat & June", ein SciFi-Thriller und eine Komödie, sollen eingestampft werden. Doch dass YouTube in Zukunft überhaupt keine Original-Serien mehr produzieren und keine Pitches mehr für neue Serien annehmen würde, stimmt laut Stellungnahme von Google-Vertretern nicht.

Vielmehr seien derzeit einige globale Projekte in der Planungsphase, die in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden sollen. Drehbuchvorschläge für neue Serien würden auch weiterhin gesichtet werden. Um mehr Nutzer für die Serien zu gewinnen, will YouTube aber anscheinend sein Geschäftsmodell verändern.

Original-Inhalte auch für Nicht-Abonnenten mit Werbung verfügbar

Bis dato stehen Original-Serien nur für Nutzer zur Verfügung, die ein YouTube-Premium-Abo abgeschlossen haben. Das Abo kostet in Deutschland 11,99 Euro, in den USA liegt es preislich bei 11,99 US-Dollar. In YouTube Premium enthalten sind neben den YouTube-Original-Inhalten weitere Features, wie beispielsweise Google Play Music und die Möglichkeit Videos offline oder im Hintergrund abzuspielen. Ohne Abo hatten Nutzer bis jetzt keinen Zugriff auf YouTube-Originale.

Doch das will YouTube in Zukunft ändern. Original-Inhalte sollen bis Ende des Jahres nicht nur für Abonnenten abrufbar sein, sondern auch Nicht-Abonnenten zur Verfügung stehen. Im YouTube-Premium-Abo bleiben sie unverändert bestehen, aber auch normale YouTube-Nutzer können sie sich ansehen - allerdings nicht werbefrei. Das YouTube-Premium-Modell könnte sich in diesem Zuge dann verstärkt auf musikalische Inhalte konzentrieren.

Disney & Apple stoßen ebenfalls ins Streaming-Geschäft vor

Es bleibt abzuwarten, ob die neue Strategie von YouTube, Original-Inhalte werbefinanziert auch für Nicht-Abonnenten bereitzustellen, aufgehen wird. Denn das Streaming-Konzept ist derzeit heiß umkämpft: Neben den Platzhirschen Netflix und Amazon, bringt sich auch Walt Disney in Position, einen marken-eigenen Streaming-Dienst zu starten. Und der iKonzern Apple stellte jüngst ebenfalls seinen neuen Streaming-Dienst AppleTV+ vor.

