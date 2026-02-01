DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.687 +4,3%Euro1,1802 +0,2%Öl68,49 +1,7%Gold4.864 +1,8%
Strecke Köln-Hagen dicht: ICE-Fahrten dauern deutlich länger

06.02.26 05:49 Uhr

KÖLN/WUPPERTAL (dpa-AFX) - Wegen umfangreicher Bauarbeiten sperrt die Bahn am Freitagabend (21.00 Uhr) für gut fünf Monate die wichtige Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen. Fernzüge werden bis Juli umgeleitet, Pendler auf rund einem Dutzend Linien im Regionalverkehr müssen auf Ersatzbusse umsteigen und deutlich mehr Zeit einplanen.

Im Fernverkehr fahren während der fünfmonatigen Bauphase ICE-Züge von Köln in Richtung Berlin und Hamburg über das Ruhrgebiet - dadurch dauert die Fahrt etwa 20 bis 40 Minuten länger. In Wuppertal und Solingen halten überhaupt keine Fernzüge. Hagen wird bis zum 15. Mai vom Fernverkehr abgeschnitten.

Um zu schauen, wie man trotz der Bauarbeiten an sein Ziel kommt, empfiehlt die Bahn die Online-Auskunft. Dort seien alle Änderungen berücksichtigt.

Sperrung in Duisburg wird aufgehoben

Gleichzeitig wird im Ruhrgebiet die Sperrung der zweiten wichtigen Ost-West-Verbindung im nordrhein-westfälischen Bahnverkehr aufgehoben: Ab Freitagabend können Züge wieder zwischen Duisburg, Essen und Oberhausen fahren. Die wichtige Fern- und Regionalstrecke zwischen Rheinland und Ruhrgebiet war wegen Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg in den vergangenen vier Wochen gesperrt./mhe/DP/jha