Tarifverhandlungen - Wie viel verdienen Piloten bei der Lufthansa?

Das verdienen Piloten bei der Lufthansa

Piloten gehen täglich einem anspruchsvollen Beruf nach, bei dem sie nicht nur die Verantwortung für das eigene Leben, sondern auch der Leben ihrer Crew und Fluggäste tragen müssen. Bei der Lufthansa kam es unter den Piloten im Zuge der Gehaltsverhandlungen mit der Gewerkschaft zuletzt zu Streiks. Doch wie viel verdient man eigentlich als Pilot bei der Lufthansa? Gegenüber Travelbook erklärt die Lufthansa, dass Piloten als First Officer mit 69.000 Euro im Jahr starten und als Kapitän in der höchsten Senioritätsstufe bis zu 250.000 Euro verdienen können. Laut dem Internetportal für Arbeitgeberbewertung Kununu liegt das durchschnittliche Gehalt von Piloten bei der Lufthansa bei rund 110.500 Euro im Jahr.

Dabei muss jedoch auch bedacht werden, dass die Ausbildung zum Piloten sehr kostspielig ist. Wie der Focus erklärt, kostet die in der Regel ein- bis zweijährige Ausbildung zum Co- bzw. zum Chef-Piloten bis zu 150.000 Euro. Außerdem müssen Piloten neben der Arbeit weitere Fortbildungen und Kurse besuchen, um das Leben der Passagiere so gut wie möglich zu schützen.

Streik legt Flugbetrieb lahm

Nachdem die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zum Streik aufgerufen hat, ließen die Piloten der Lufthansa am 2. September nahezu den gesamten Flugbetrieb zum Stillstand kommen. Wegen des ganztägigen Streiks an jenem Freitag wurden laut Berichten der WiWo insgesamt 800 Flüge mit 13.000 betroffenen Passagieren vorsorglich abgesagt. Aufgerufen wurde zu dem Streik, da es bei den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Luftfahrtunternehmen zu keiner Einigung gekommen war. Nachdem für den 7. September erneut zum Streik aufgerufen wurde, kam es laut der Gewerkschaft kurz zuvor (am 6. September) zu einer Einigung über eine Teillösung zwischen beiden Parteien.

Das waren die Forderungen der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft forderte laut Travelbook eine Reallohnsicherung in Zeiten hoher Inflation und Verbesserungen in der Tarifstruktur für Berufseinsteiger. Wie die Gewerkschaft nach der Einigung in einer Pressemitteilung erklärt, soll es bis zum 30.06.2023 eine Friedenspflicht zwischen beiden Parteien geben, die es ermöglichen soll, die Verhandlungen ohne Zeitdruck weiterführen zu können. Außerdem sei man sich einig geworden, während dieser Laufzeit im Vergütungstarifvertrag zwei Erhöhungen um jeweils 490 Euro in der Grundvergütung durchzuführen. "Dies ist als ein positives Signal Richtung der Kolleginnen und Kollegen im Cockpit, der Passagiere und der Zukunftsfähigkeit der Lufthansa zu werten. Die Tarifverträge sind zwar weiterhin offen, aber die zu verhandelnden Punkte können nun in einem vertraulichen Rahmen diskutiert werden", erklärt Matthias Baier, Pressesprecher der Vereinigung Cockpit.

