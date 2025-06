Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Montagnachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 7,00 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 7,00 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,94 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.633.854 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 30,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,287 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 29.04.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,61 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA

Gefahr für Lufthansa: Condor bekämpft Ita-Übernahme mit Klage - Aktionäre aufgepasst