Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 6,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 6,99 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,94 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,96 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.826.698 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Abschläge von 23,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,72 EUR.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,94 Prozent auf 8,13 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

So schätzen die Analysten die Lufthansa-Aktie im Mai 2025 ein

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA