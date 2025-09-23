DAX23.591 +0,3%ESt505.469 +0,5%Top 10 Crypto15,56 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.840 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,13 +0,9%Gold3.783 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Porsche Automobil PAH003 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu
Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Streit um Verkehrsetat: Schnieder zuversichtlich für Lösung

23.09.25 13:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zeigt sich zuversichtlich, im Streit um mehr Geld für den Neu- und Ausbau von Autobahnen und Bahnstrecken eine Lösung zu finden. Schnieder sagte bei den Haushaltsberatungen im Bundestag: "Das sind alles Dinge, die sich lösen lassen. Und das werden wir tun." Es gehe um mehr Flexibilität bei den Verkehrsinvestitionen, sagte Schnieder mit Blick auf das Sondervermögen.

Wer­bung

Das Verkehrsministerium sieht für Autobahnen und Bundesstraßen für den Zeitraum 2026 bis 2029 ein Defizit von rund 15 Milliarden Euro und für den Neu- und Ausbau von Bahnstrecken ein Defizit von rund 2,5 Milliarden Euro. Für zahlreiche Projekte bei den Bundesfernstraßen, für die bis 2029 Baurecht erwartet wird, könne auf Basis der aktuellen Finanzplanung keine Freigabe erteilt werden. Das betrifft etwa Lückenschlüsse von Autobahnen oder Umgehungsstraßen.

Aus den Ländern kam viel Kritik. Aus dem milliardenschweren Sondervermögen für Infrastruktur sollen bisher Mittel für den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur fließen, also für die Sanierung maroder Brücken und Bahnstrecken. Dazu kommt die Digitalisierung der Schiene. Der Etat des Verkehrsressorts im Kernhaushalt soll deutlich sinken.

Rekordinvestitionen für den Verkehr

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte Schnieder aufgefordert, ihn darüber zu informieren, wie viel der für Straßenprojekte im Haushalt eingeplanten Mittel ausgegeben werden. Klingbeil verwies auf Rekordinvestitionen für den Verkehr.

Wer­bung

Schnieder sagte, im Straßenbau würden die Mittel, anders als noch vor ein paar Jahren, rasant schnell abfließen. "Die Verkehrspolitik hat geliefert." Sogenannte Haushaltsreste gingen gegen Null. Die Baufirmen stünden bereit. Sie seien bereit, Kapazitäten aufzubauen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte mehr Geld auch für den Aus- und Neubau im Verkehr in Aussicht gestellt. Merz sagte am Montag in einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion laut Teilnehmerkreisen, man werde alles tun, um eine größtmögliche Zahl an Neubauprojekten zu ermöglichen. Man habe sich in der Koalition verabredet, dass mehr Flexibilität bei der Nutzung des Sondervermögens gelte./hoe/DP/stw