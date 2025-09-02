DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin91.939 -0,7%Euro1,1712 +0,2%Öl67,20 -1,4%Gold3.478 +0,9%
Studie: Firmen informieren vor Ausbildung zu wenig

01.09.25 05:29 Uhr

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Unternehmen könnten bei angehenden Auszubildenden mit attraktiven Angeboten punkten. Aber viele Firmen erfüllen nach einer gemeinsamen Studie von Bertelsmann Stiftung und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) nicht den Informationsbedarf von potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern.

So geben 95 Prozent der befragten jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren an, dass ihnen Informationen zur Ausbildungsvergütung wichtig sind, wie die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh mitteilte. Demgegenüber stellen aber nur 60 Prozent der befragten Firmen diese vor einem Bewerbungsgespräch auch bereit.

Neun von zehn Befragten wünschen sich Informationen über den Ablauf des Bewerbungsverfahrens. Aber auch hier gibt es eine Lücke zwischen dem, was die Firmen bieten und wie sie darüber informieren. Neun von zehn Unternehmen bieten einfache Bewerbungsverfahren an. Aber etwas weniger als die Hälfte informiert die Bewerber dazu vorab./lic/DP/zb