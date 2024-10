SÜSS MicroTec SE Aktie News: SÜSS MicroTec SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von SÜSS MicroTec SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SÜSS MicroTec SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 55,60 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die SÜSS MicroTec SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 55,60 EUR. Die SÜSS MicroTec SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.832 SÜSS MicroTec SE-Aktien.

Bei einem Wert von 71,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der SÜSS MicroTec SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (15,02 EUR). Mit Abgaben von 72,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für SÜSS MicroTec SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,277 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,02 EUR für die SÜSS MicroTec SE-Aktie.

Am 07.08.2024 legte SÜSS MicroTec SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SÜSS MicroTec SE 99,27 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte SÜSS MicroTec SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

In der SÜSS MicroTec SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

