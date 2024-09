Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 455,08 USD nach oben. Die Super Micro Computer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 456,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 430,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 584.754 Super Micro Computer-Aktien.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1.229,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 170,06 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,00 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 50,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,005 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 06.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Super Micro Computer am 29.10.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 34,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags fester