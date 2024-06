Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 794,00 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 794,00 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 807,16 USD zu. Bei 795,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 235.287 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 1.229,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (213,10 USD). Mit einem Kursverlust von 73,16 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,003 USD belaufen.

Super Micro Computer veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3,85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1,28 Mrd. USD umgesetzt.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 23,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

