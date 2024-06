Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer büßt am Donnerstagnachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 787,00 USD abwärts.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 787,00 USD. In der Spitze büßte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 787,00 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 805,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 188.417 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 35,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 213,10 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 72,92 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,003 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,85 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 200,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 06.08.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 23,74 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

