Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 49,22 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 49,22 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 49,46 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 2.091.931 Stück.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,90 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 149,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,88 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,001 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 06.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,31 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Börse New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel im Minus

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Verluste