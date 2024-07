Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Super Micro Computer am Freitagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 802,83 USD nach oben.

Das Papier von Super Micro Computer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 802,83 USD. Bei 808,22 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 788,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 165.337 Super Micro Computer-Aktien.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 1.229,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 53,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (227,00 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 71,73 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Super Micro Computer ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,85 Mrd. USD – ein Plus von 200,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 23,86 USD je Super Micro Computer-Aktie.

