Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 445,00 USD zu.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 445,00 USD. Bei 457,50 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 455,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285.700 Super Micro Computer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 176,18 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,99 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,005 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 06.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 6,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 3,67 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 142,95 Prozent auf 5,31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 33,55 USD je Aktie belaufen.

