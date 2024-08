Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 621,00 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 621,00 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 616,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 629,37 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 260.094 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 97,91 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 227,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 63,45 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,005 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 06.08.2024. Das EPS belief sich auf 6,01 USD gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,31 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 34,33 USD je Aktie.

