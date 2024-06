Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 846,46 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 846,46 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 852,14 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 844,02 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 139.125 Super Micro Computer-Aktien.

Bei 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,19 Prozent hinzugewinnen. Am 28.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 218,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 74,14 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 30.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 7,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 1,28 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 23,91 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

