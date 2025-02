Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer bricht am Donnerstagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,8 Prozent auf 46,59 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 8,8 Prozent auf 46,59 USD ab. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 46,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.237.848 Super Micro Computer-Aktien.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,90 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 62,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 17,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 62,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 25.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,66 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,62 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 schlussendlich fester

Super Micro-Aktie mit Kurssprung: Super Micro rettet mit Berichtsvorlage sein Börsenlisting

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich leichter