Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit sattem Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 6,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,6 Prozent auf 710,25 USD. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 720,44 USD zu. Bei 710,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 324.650 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1.229,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 42,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 227,00 USD am 01.11.2023. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 212,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Am 30.04.2024 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 3,85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 200,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.08.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,86 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

