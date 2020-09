Stoxx bestätigt neue Sektoren-Klassifizierung

Der Stoxx Personal and Household Goods wird aufgeteilt. Künftig wird es einen Stoxx-Branchenindex für Consumer Products and Services geben sowie einen Stoxx-Index für Personal Care, Drug & Grocery Stores. Die Tabakwerte werden dem Food and Beverages zugeschlagen, der nun Stoxx Index Food, Beverages and Tobacco heißt. Der Stoxx-Oil-and-Gas wird in Stoxx-Energy umbenannt. Für den Euro-Stoxx gilt entsprechendes.

Damit gibt es nun 20 statt 19 so genannte Supersektoren. Die Eurex stellt ihre Produktpalette auf diese um. Die Änderungen treten am 18. September zu den Schlusskursen in Kraft.

Die neue Klassifizierung war bereits der Grund für den Aufstieg von Adidas in den Stoxx-50 am Montagabend.

Damit richtet sich die Deutsche Börse als Betreiber von Stoxx nun nach internationalen Standards, die bei Großinvestoren bekannt sind.

DJG/hru/cln

FRANKFURT (Dow Jones)

