SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec). Im XETRA-Handel gewannen die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie sogar auf 32,74 EUR. Mit einem Wert von 32,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.371 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 71,40 EUR. Der derzeitige Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie liegt somit 54,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,383 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,33 EUR.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 123,19 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Experten taxieren den SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,90 EUR je Aktie.

