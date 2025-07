SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 32,30 EUR.

Mit einem Kurs von 32,30 EUR zeigte sich die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie sogar auf 33,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bisher bei 32,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 123.567 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie 121,05 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,383 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,17 EUR für die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie aus.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,59 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 123,19 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 93,50 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec).

Von Analysten wird erwartet, dass SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) im Jahr 2025 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

