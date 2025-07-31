SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 602,52 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Resultate bestätigten den Margendruck, dem sich der Halbleiterzulieferer ausgesetzt sehe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem zeugten die Ergebnisse von einer zurückhaltenden Stimmung der Kunden. Es komme die Frage auf, ob sich die Entwicklung nach dem Boom normalisiere./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Hold
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,06 €
|Abst. Kursziel*:
32,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,48%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|13:21
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
