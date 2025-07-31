Deutsche Bank AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

13:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Resultate bestätigten den Margendruck, dem sich der Halbleiterzulieferer ausgesetzt sehe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem zeugten die Ergebnisse von einer zurückhaltenden Stimmung der Kunden. Es komme die Frage auf, ob sich die Entwicklung nach dem Boom normalisiere./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Bildquellen: SUSS MicroTec SE