SVB Financial Group Aktie News: S&P 500 Aktie SVB Financial Group bricht am Freitagnachmittag ein

Die SVB Financial Group-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:00 Uhr um 42,2 Prozent auf 61,30 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 11.437.504 SVB Financial Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 597,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 100,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SVB Financial Group-Aktie damit 38,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SVB Financial Group am 19.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,62 USD gegenüber 6,56 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 1.528,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.500,00 USD in den Büchern gestanden.

SVB Financial Group wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 20.04.2023 vorlegen. SVB Financial Group dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,70 USD je Aktie in den SVB Financial Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com