Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit roter Tendenz

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:12 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 108,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 108,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.769 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 22,15 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 12,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,54 EUR.

Symrise ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 818,00 Millionen EUR – eine Minderung von 13,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 942,60 Millionen EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 15.03.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

So stuften die Analysten die Symrise-Aktie im vergangenen Monat ein

Symrise-Aktie kaum verändert: Symrise kauft zwei Duftstoff-Unternehmen in Südfrankreich zu

Symrise-Aktie gewinnt: Symrise steigert 2021 Umsatz - hohe Energie- und Rohstoffkosten belasten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise