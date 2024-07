Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 115,30 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 115,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 115,95 EUR. Bei 115,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.570 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,90 EUR) erklomm das Papier am 26.06.2024. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 1,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 117,36 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

