Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 98,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Bei 98,88 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 98,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97.959 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 114,00 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,91 EUR fest.

