Symrise Aktie News: Symrise gibt am Vormittag nach

Die Symrise-Aktie musste um 01.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 112,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 112,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,15 EUR. Zuletzt wechselten 3.646 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 94,10 EUR. Abschläge von 19,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,32 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 27.04.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 975,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 882,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,02 EUR je Symrise-Aktie.

