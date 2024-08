Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kursabschlägen

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 113,60 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 113,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 112,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.535 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 117,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 3,17 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,34 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Symrise-Aktie: Was Analysten von Symrise erwarten

Freundlicher Handel: DAX stärker