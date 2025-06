Symrise Aktie News: Symrise gibt am Vormittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 104,35 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 104,35 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 104,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,35 EUR. Bisher wurden heute 5.320 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 19,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 114,00 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,83 EUR je Aktie.

