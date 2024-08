Symrise Aktie News: Symrise wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 112,95 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 112,95 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 112,75 EUR. Bei 113,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.807 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,76 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 117,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

