Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag nordwärts

Um 04.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 107,10 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,35 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.653 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,26 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,50 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 975,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 882,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Symrise wird am 02.08.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,99 EUR je Symrise-Aktie.

