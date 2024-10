Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Symrise

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 120,40 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 120,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 120,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 120,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.437 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 37,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,11 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,30 EUR je Aktie belaufen.

