Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 104,70 EUR ab.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 104,70 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.357 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (88,56 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,38 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,83 EUR je Aktie aus.

