Symrise Aktie News: Symrise büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 103,80 EUR ab.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 103,80 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,75 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.323 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,42 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 14,68 Prozent sinken.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,38 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

