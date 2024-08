Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 110,20 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 110,20 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,00 EUR nach. Bei 110,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 7.062 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 6,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 117,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

