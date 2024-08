Symrise Aktie News: Symrise legt am Mittwochmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 110,75 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 110,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 110,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 35.901 Stück.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,20 EUR. Gewinne von 5,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 21,10 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 117,36 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Symrise-Aktie.

