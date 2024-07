Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Mit einem Kurs von 113,75 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 113,75 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 113,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 113,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.468 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 116,90 EUR markierte der Titel am 26.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 23,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester