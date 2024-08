Symrise Aktie News: Symrise fällt am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 109,90 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 109,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 109,65 EUR. Bei 110,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.142 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 117,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,64 Prozent. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,49 Prozent.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,36 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

