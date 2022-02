Symrise Aktie News: Symrise mit Kursplus

Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 103,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 103,70 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,20 EUR. Zuletzt wechselten 29.895 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 132,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2021 bei 95,88 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,18 EUR. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

