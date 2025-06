Symrise Aktie News: Symrise gibt am Nachmittag nach

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 103,35 EUR ab.

Das Papier von Symrise befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 103,35 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 103,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.841 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 20,95 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 16,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,29 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 30.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,83 EUR je Aktie.

