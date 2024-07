Symrise Aktie News: Symrise steigt am Dienstagmittag

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 114,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 114,50 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 115,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,70 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.743 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 23,69 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,10 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester